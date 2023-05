Motorista que provocou acidente e morte de adolescente é mantido preso em Dourados

O motorista Edison Benitez Franco, de 33 anos, acusado de ter provocado o acidente que terminou na morte da adolescente Letícia Mioto Cavalheiro, de 17 anos, na noite de domingo (30), teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul na tarde desta segunda-feira (1°).

O condutor foi preso em flagrante vagando pelas margens da rodovia MS-270, entre o distrito de Itahum e Dourados, durante a madrugada. Ele foi autuado por homicídio culposo e passou por audiência de custódia, que resultou na manutenção de sua prisão.

No veículo de Edison estavam várias latinhas de cerveja. Ele dirigia um Volkswagen Voyage, de cor prata, e colidiu na traseira do Volkswagen Fox, de cor preta, em que estava Letícia.

O veículo de passeio acabou rodando na pista e colidiu frontalmente contra uma carreta que vinha no sentido contrário da rodovia. Com o acidente, a adolescente ficou presa nas ferragens e morreu no local antes de ser socorrida, enquanto outras duas pessoas ficaram feridas.

O grupo de amigos havia saído de uma fazenda na região e seguia para uma lanchonete no distrito de Itahum, conforme o site Dourados News.

Edison foi detido após fugir do local e não prestar socorro para as vítimas. O homem passou pelo teste do bafômetro que acusou 0,65 mg/l de álcool no sangue, superior ao permitido, atestando seu estado de embriaguez.

Para a PMR (Polícia Militar Rodoviária), ele confessou que bebeu durante o dia e seguia para o assentamento Itamarati. Ele informou também que não teria visto o veículo no momento do acidente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também