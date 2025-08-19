Justiça mantém prisão de motorista envolvido em acidente fatal em Rio Brilhante

A Justiça de Rio Brilhante decretou, na noite desta terça-feira (19), a prisão preventiva de Luiz Alberto Gonçalves Valensuela, de 34 anos, envolvido em acidente ocorrido no domingo (17), que resultou na morte de uma passageira.

O carro modelo New Fiesta conduzido por ele colidiu frontalmente com um ônibus na rodovia. No impacto, morreu no local Rosimeire Aparecida dos Santos, de 44 anos, que estava no veículo.

O motorista e os demais ocupantes foram socorridos e encaminhados ao hospital. Após receber alta, Luiz Alberto foi preso, já que, conforme apurado, dirigia sob efeito de álcool.

As vítimas seguiam para um pesqueiro no momento da batida. Uma câmera registrou parte do acidente e mostra que, após a colisão frontal com o ônibus, o carro foi lançado para a margem da pista. O coletivo transportava mais de 40 passageiros e nenhum deles ficou ferido.

Na decisão, a Justiça apontou risco à ordem pública, considerando o impacto do caso e o fato de o motorista conduzir sem habilitação, expondo a coletividade a perigo. Com isso, ele permanecerá preso preventivamente e será encaminhado a uma unidade prisional.

