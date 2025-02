Justiça solta servidor acusado de armazenar pornografia infantil em Nova Andradina

Saiba Mais Interior JD1TV: Servidor público de Nova Andradina é preso com pornografia infantil

O servidor público Anderson Vieira da Silva, de 36 anos, ganhou liberdade provisória após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (27). Ele foi preso na segunda-feira (24), durante uma operação da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) sobre pornografia infantil.

Ele é acusado de armazenar conteúdos pornográficos envolvendo menores e guardar imagens de mulheres e outras servidoras, sem a devida permissão, em Nova Andradina.

A justiça impôs algumas medidas cautelares após a conversão da prisão em flagrante para a liberdade provisória em documento assinado pelo juiz Juliano Luiz Pereira.

Segundo o site Jornal da Nova, o servidor não pode se ausentar da cidade por mais de oito dias sem comunicar a autoridade judiciária, comparecer bimensal na Justiça para justificar suas atividades e está proibido de manter contato ou se aproximar da vítima, numa distância de 300 metros.

Também tem que se manter em casa no período noturno das 19h até às 6h do dia seguinte, nos feriados e finais de semana. Além disso, Anderson foi suspenso da função de servidor público até a finalização do julgamento e ele será monitorado por tornozeleira eletrônica por 90 dias.

Os dispositivos eletrônicos apreendidos estão sendo analisados pela perícia e o caso continua sob investigação da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

