Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Ladário cancela contratos irregulares com escritórios de advocacia após pressão do MPMS

O órgão ministerial recomendou, em maio, o cancelamento de contratos feitos sem licitação, que somados chegavam a quase meio milhão de reais

21 outubro 2025 - 09h12Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

Pressionado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), o Município de Ladário rescindiu dois contratos considerados irregulares com escritórios privados de advocacia. As medidas ocorreram após recomendações expedidas pelo órgão ministerial em maio deste ano, que apontaram problemas na forma de contratação e nos valores pagos.

Os cancelamentos foram publicados no Diário Oficial Nº 3.949 da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul). Um dos escritórios envolvido é a Zenteno Sociedade Individual de Advocacia, de Campo Grande, que iria receber parcelas mensais de R$ 20 mil. Para efeito de comparação, o salário-base de um procurador municipal efetivo é de R$ 6.010,73.

O segundo contrato cancelado, firmado sob Inexigibilidade Nº 11/2025 e registrado como Contrato Administrativo Nº 39/2025, também foi rescindido após a recomendação do MPMS. Segundo o órgão ministerial, os contratos, que somavam quase meio milhão de reais, previam a terceirização de serviços jurídicos que já são contemplados pela Advocacia-Geral do Município.

O MPMS destacou que a contratação direta por inexigibilidade de licitação só é admitida em situações excepcionais, quando comprovada a inviabilidade de competição e a necessidade de conhecimento técnico especializado não disponível no quadro permanente do município.

No caso de Ladário, o Promotor de Justiça apontou que as atividades descritas nos contratos eram típicas e rotineiras da Procuradoria Municipal, sem justificativa para contratação externa.

Diante desse cenário, o Inquérito Civil nº 06.2025.0000429-0 deve ser arquivado, e será aberto um procedimento para acompanhar o cumprimento fiel da Recomendação nº 002/2025-5ªPJ, garantindo que o município adote práticas regulares na contratação de serviços jurídicos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação -
Justiça
Casamento é o serviço mais procurado na Justiça Itinerante em Amambai
Mulher chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Interior
Esfaqueada após briga com homem, mulher foge de hospital em Cassilândia
Casa onde aconteceu o crime
Interior
Adolescente é morto a tiros por garoto de 15 anos em Nova Andradina
Sede do TCE-MS -
Comportamento
Ex-vereador de Santa Rita do Pardo é isento de devolver R$ 31,8 mil após recurso no TCE
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Após ação do MPMS, Água Clara se compromete a implantar programa famílias acolhedoras
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Acordo de R$ 45 mil 'livra' proprietários de ação judicial após desmate ilegal em Coxim
Situação dos bovinos -
Interior
Promotor investiga fazendeiro que deixava gado comer só em dias alternados em MS
Victor havia desaparecido na segunda-feira
Interior
Corpo de adolescente é encontrado pelos Bombeiros no rio Taquari, em Coxim
Ele foi localizado em Aquidauana
Interior
Cometendo crime no Paraná, estuprador é preso em Aquidauana
Atropelamento aconteceu enquanto tio manobrava caminhão
Interior
Atropelada sem querer pelo tio, criança sofreu esmagamento de crânio em Corumbá

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar