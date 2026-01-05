Ladrões levam praticamente tudo de escola durante invasão em Sidrolândia

A Escola Municipal Olinda Brito de Souza, pertencente a rede de ensino de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, foi alvo de furto durante o final de semana.
Criminosos que invadiram o espaço levaram grande parte da fiação da rede elétrica, além de diversos alimentos destinados à merenda escolar e materiais de limpeza.
Segundo informações do portal SidroNews, funcionários que estiveram no recinto escolar perceberam a situação e notaram também que o portão dos fundos estava entreaberto.
Ao verificarem mais detalhes, perceberam que a parta da cozinha com o cadeado estava arrombado. A unidade teve prejuízos materiais e danos à estrutura elétrica.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
