Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF

Damaris Rossi Baggio de Alencar, procuradora da República, conduz o inquérito civil e aponta ausência de licença sanitária da empresa contratada

13 agosto 2025 - 11h11Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) abriu Inquérito Civil para apurar a legalidade da contratação da empresa SF Lavanderia Ltda. pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados. A contratação ocorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90.031/2024, vinculado ao Procedimento Administrativo nº 047/2024.

A investigação é conduzida pela procuradora da República Damaris Rossi Baggio de Alencar, após o MPF receber manifestações sobre possíveis irregularidades na contratação. 

Segundo a procuradora, diligências iniciais comprovaram que a SF Lavanderia, contratada para atender à UPA e ao Hospital da Vida, não possui licença sanitária válida para serviços de lavanderia hospitalar, contrariando a Resolução nº 6/2012 da Diretoria Colegiada da Anvisa.

Ainda conforme a procuradora, a empresa não se manifestou sobre a irregularidade, estando pendente de resposta ao Ofício nº 129/2025, expedido em 8 de agosto de 2025. Diante do prazo exíguo do Procedimento Preparatório para todas as diligências, o MPF determinou a abertura do Inquérito Civil.

Segundo informações do Portal da Transparência de Dourados, a SF Lavanderia mantém o contrato nº 120/2025/DL/PMD, no valor de R$ 127.782,00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais).

Outro Lado – A reportagem contatou a assessoria da Prefeitura de Dourados e o advogado da SF Lavanderia Ltda. (CNPJ 34.727.519/0001-98) para esclarecimentos sobre a contratação e a ausência de licença sanitária, e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Justiça
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Local onde corpo foi encontrado
Interior
Corpo de peão é encontrado em rio de Anaurilândia e suspeita é de homicídio
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda
Moto ficou marcas de sangue
Interior
JD1TV: Mesmo esfaqueada, mulher usa moto para fugir de tentativa de feminicídio em MS
Momento do ataque do boi
Interior
JD1TV: Solto após acidente, boi avança e arremessa homem em Sidrolândia
Gabriel chegou a ser socorrido, mas não resistiu
Interior
Adolescente sofre acidente de bicicleta e morre a caminho do hospital em Três Lagoas
Viatura Polícia Militar
Polícia
Justiça condena sargento da PMMS por agressão a civil em Maracaju
Materiais apreendidos na operação
Interior
Servidor é alvo da PF após fingir ser auditor para extorquir motoristas em rodovia de MS
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE-MS suspende pregão de R$ 1 milhão da prefeitura de Nova Andradina
Homem foi identificado e levado até a delegacia de Anaurilândia
Interior
JD1TV: Homem é indiciado por praticar zoofilia contra cão em Anaurilândia

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas