Lembra dele? Morador de rua que se jogou contra vidro de loja é preso em Ivinhema

Morador de rua, de 33 anos, que ficou conhecido por se jogar contra um vidro blindex para furtar uma loja de celulares, em Nova Andradina, na madrugada da última sexta-feira (21), foi preso durante a manhã de domingo (23) pela Polícia Militar, em Ivinhema.

O caso só foi divulgado nesta quarta-feira (26), quando o site Jornal da Nova publicou as informações. Quando localizado e detido, ele confessou o crime e disse que estava sob efeito de drogas.

A Polícia Militar iniciou uma força-tarefa para localizar o suspeito, que estava foragido após quebrar o vidro blindex da vitrine da loja e subtrair cerca de R$ 300 que estavam no caixa do estabelecimento.

As buscas se iniciaram após ações envolvendo o serviço de inteligência da Força Tática e Rádio Patrulha de Nova Andradina, Ivinhema e o distrito de Amandina para localizar o autor do furto.

Durante o domingo, o homem foi localizado em Amandina, no distrito de Ivinhema, próximo a um posto de combustível e na abordagem, ele foi reconhecido devido as câmeras de segurança terem sido capturadas pela polícia.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.