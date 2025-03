LicitaÃ§Ã£o de R$ 1 milhÃ£o em Iguatemi Ã© suspensa pelo TCE-MS

A conselheira Patrícia Sarmento dos Santos, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 006/2025, realizado pela Prefeitura de Iguatemi, destinado à compra de gêneros alimentícios para a merenda escolar, com valor estimado de R$ 1.027.019,50. A decisão impede a homologação da licitação e qualquer pagamento relacionado até nova manifestação da Corte.

A suspensão foi baseada em irregularidades apontadas pela Divisão de Fiscalização de Educação, como: ausência de informações completas no Estudo Técnico Preliminar, critério de regionalização inadequado, concessão indevida de benefícios a microempresas e empresas de pequeno porte, contradições nos prazos de entrega e falta de clareza no edital sobre o formato de entrega de produtos como carnes. Também não foram definidos critérios de atualização monetária, conforme exigido pela Lei 14.133/2021.

Apesar de a Prefeitura ter alegado correções nos documentos, a fiscalização verificou que várias falhas não foram sanadas, levando o Ministério Público de Contas a recomendar a suspensão do certame. Caso a decisão seja descumprida, foi estipulada multa de 300 UFERMS.

A Prefeitura tem cinco dias úteis para apresentar documentação sobre as correções no edital ou a possível anulação definitiva da licitação, além de responder aos questionamentos do TCE-MS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também