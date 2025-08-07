Menu
Interior

Líder indígena é preso por estuprar crianças e até familiares em aldeia de Ponta Porã

Vítimas temiam denunciar acusado por receio de sofrerem represálias ou até mesmo serem expulsas da comunidade

07 agosto 2025 - 13h12Luiz Vinicius
Indígena foi preso na aldeiaIndígena foi preso na aldeia   (Divulgação/PCMS)

Líder indígena foi alvo de uma ação policial que resultou na sua prisão na manhã desta quinta-feira (7), em uma aldeia na região da Cabeceira do Apa, zona rural de Ponta Porã - a 338 quilômetros de Campo Grande.

Contra ele foi cumprido um mandado de busca e apreensão, assim como o mandado de prisão temporária, conforme divulgado pela Polícia Civil.

Segundo a instituição, o investigado estaria praticando reiteradamente crimes de estupro de vulnerável, em série, contra diversas vítimas, incluindo crianças, adolescentes, idosos e membros de sua própria família, todos integrantes da comunidade indígena.

As vítimas temiam denunciar o líder indígena por receio de sofrerem represálias ou até mesmo serem expulsas da aldeia, já que o acusado tinha uma posição de liderança.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do investigado, aceita pelo Poder Judiciário.

As investigações prosseguem sob sigilo legal, a fim de resguardar as vítimas e a comunidade envolvida.

