Liderança do PCC em Ribas morre em confronto com a Polícia Militar

Cícero Cariaga de Souza, de 26 anos, vulgo 'XT do PCC' morreu durante a madrugada deste sábado (2) ao entrar em confronto com a Polícia Militar em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande. O indivíduo era conhecido por ser a maior liderança da facção da organização criminosa na cidade.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, a situação se desenvolveu após a meia-noite na rua Elias Barbosa de Souza na esquina com a rua José Vigilato Junior na região do Conjunto Habitacional São João.

Segundo informado no registro, os policiais faziam rondas na região com intuito de prevenir atividades criminosas e visualizaram Cícero com um objeto nas mãos e escorado em uma motocicleta. Com a suspeita, tentaram realizar a abordagem, mas o indivíduo tentou montar no veículo e fugir, mas caiu e com ele estava uma arma de fogo - um revólver de calibre 32.

Quando os militares tentaram se aproximar, XT do PCC apontou a arma na direção dos policiais e disparou algumas vezes e iniciou o confronto. A equipe repeliu a agressão e atirou contra o suspeito, atingindo-o, mas mesmo ferido, o criminoso voltou a atirar contra eles, mas logo foi desarmado e socorrido para o hospital municipal da cidade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na averiguação, os militares encontraram 3 celulares com Cícero e mais de R$ 1,4 mil. Ele também estava trajando uma corrente dourada e uma pulseira dourada.

Após todo os procedimentos, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do confronto. O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, resistência e porte ilegal de arma de fogo.

