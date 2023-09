Lutando por segurança nas aldeias, indígenas fazem bloqueio na MS-156

Buscando mais segurança na Reserva Indígena de Dourados, alguns grupos indígenas resolveram protestar bloqueando a rodovia MS-156, no trecho entre Dourados/ Itaporã, na manhã desta quarta-feira (13).

Conforme as informações iniciais, o bloqueio começou as 6h da manhã de hoje e não tem previsão para terminar. Apenas veículos com prioridade terão acesso livre a rodovia durante a manifestação.

O site do interior, Itaporã News, divulgou que as lideranças indígenas estão preocupadas com por conta do crescente índice de criminalidade dentro da comunidade. O número de comércio de drogas e problemas relacionados ao entorpecente também tem aumentado gradualmente.

