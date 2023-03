Mãe abandona crianças para 'correr' atrás de namorado em Jardim

Uma mãe, que não teve a identificação revelada, abandonou seus dois filhos, uma menina, de 6 anos, e um menino, de 12 anos, para ir atrás do namorado na cidade de Jardim e não retornou mais para a casa. As crianças haviam sido resgatadas no último domingo (19) e o caso ganhou repercussão durante a segunda-feira (20).

Segundo o site Jardim Notícias Online, a mãe deixou a casa na última quarta-feira (15) e quem ficaria responsável pelas crianças seria a irmã mais velha, uma adolescente, de 16 anos, porém, que no momento do resgate, não estava em casa.

A Polícia Militar foi acionada através de denúncias anônimas e encontraram as crianças sozinhas na Vila Carolina. Uma das vítimas relatou que a mãe tinha saído há quatro dias e que era comum eles ficarem sozinhos.

A irmã mais velha, na ocasião, chegou a deixar comida para os irmãos, mas ao sair, também não voltou. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças foram encaminhadas para a casa de familiares por parte do pai.

A mãe não foi localizada e poderá responder pelo crime de abandono de incapaz. O caso foi levado até o conhecimento da Polícia Civil de Jardim.

