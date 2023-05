Mãe abandona duas crianças para sair para beber em Sidrolândia

Uma denúncia anônima chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar neste final de semana, onde foi descoberto o abandono de duas crianças, de 9 e 10 anos, provocado pela mãe que teria deixado os filhos sozinhos em casa para sair para beber em Sidrolândia.

Conforme o site Sidrolândia News, a mãe teria ido até um bar da cidade para consumir bebida alcoólica.

Ao chegar no local, o Conselho Tutelar visualizou as duas crianças abandonadas na residência. Elas não sabiam o paradeiro da mãe.

Ainda conforme o site, as duas crianças foram acolhidas pelos conselheiros e encaminhadas para um abrigo infantil na cidade.

