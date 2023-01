Mãe dá à luz dentro de viatura dos Bombeiros em Nova Andradina

O Corpo de Bombeiros foi responsável por dar à vida a uma pequena bebê, após realizarem o parto de uma gestante dentro da viatura na manhã deste sábado (7), em Nova Andradina - distante a 298 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu após o marido da mulher procurar o quartel dos militares e afirmar que sua esposa estava entrando em trabalho de parto, mas estaria dentro do veículo da família.

Segundo o site Jornal da Nova, os militares fizeram a remoção da mulher do veículo e ao colocá-la na viatura, ela começou a dar à luz para a criança, uma menina.

A mãe e a criança receberam todo o apoio dos militares, que fizeram todos os procedimentos do parto, como corte do cordão umbilical, limpeza de vias aéreas e aquecimento do recém-nascido.

O Corpo de Bombeiros encaminhou as duas para o Hospital Regional e foram entregues aos cuidados médicos para maiores cuidados. A bebê estava com sinais vitais estáveis.

