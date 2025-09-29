Menu
Interior

Mãe denuncia abuso de filha adolescente e vizinho acaba preso em Sidrolândia

A menina teria saído de casa escondida dos pais para se encontrar com o suspeito, mas foi abusada

29 setembro 2025 - 11h36Luiz Vinicius
Caso foi registrado na delegacia de SidrolândiaCaso foi registrado na delegacia de Sidrolândia   (Divulgação/PCMS)

Jovem, de 20 anos, foi preso durante esse final de semana em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, acusado de abusar sexualmente de uma adolescente, de 13 anos. A denúncia foi realizada pela própria mãe da vítima.

A informação foi divulgada pelo portal SidroNews. Conforme a situação, a menina teria saído de casa escondida dos pais para se encontrar com o suspeito.

Em depoimento, a adolescente revelou que foi até a residência do jovem e por lá, houve o abuso. Como a mãe soube da história, ela denunciou o caso para a polícia e uma equipe da Polícia Militar foi acionada e foi até a residência do suspeito, onde houve a detenção e encaminhamento para a delegacia.

Ainda conforme o site local, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. A adolescente passou por exame de corpo de delito.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Sidrolândia.

