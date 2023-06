Mãe denuncia companheiro após estuprar filha de 12 anos em Dourados

Rapaz, de 20 anos, foi preso em flagrante durante a segunda-feira (26), após ser acusado de estupro de vulnerável cometido contra a enteada, de 12 anos, no município de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. A denúncia partiu da própria mãe da vítima, que ficou sabendo dos atos libidinosos.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, a mulher procurou a delegacia para relatar o fato. Ela contou aos policiais que no último sábado (24), o seu, agora, ex-companheiro chegou por volta das 6h da manhã em sua casa com o short e a camisa sujos de sangue.

Porém, ela estranhou o fato e ficou sabendo que no mesmo horário, sua filha chegou no mesmo horário na casa da avó dela. A mãe suspeitou do estupro pelo fato da adolescente estar menstruada.

Quando confrontando pela mulher, o padrasto da adolescente proferiu ameaças contra ela e a família. "Você sabe o que eu tô fazendo, se você me colocar na cadeia quem vai atrás de você é toda minha família, que eles vão matar você".

Durante o domingo (25), a adolescente saiu de casa e não havia retornado até o momento em que a mãe registrou o boletim de ocorrência. Assim, a equipe da Polícia Civil passou a realizar diligências e logo encontrou a vítima e o padrasto juntos.

Constatada a situação flagrancial, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados, onde foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável.

