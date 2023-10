Mãe denuncia ex-companheiro por abusar da própria filha em Três Lagoas

Mulher procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, para denunciar o ex-companheiro por abuso sexual cometido contra a própria filha. O caso foi apresentado durante o sábado (14), mas só foi divulgado nesta segunda-feira (16).

A mãe da criança relatou que suspeita que o crime tenha ocorrido no ano passado e neste ano, já que o o suspeito teria direito a visitas a criança a cada 15 dias e aos domingos, até que a criança completasse dois anos.

Como ela havia completado a idade no ano passado, o pai não teria mais visitado a filha. Pela delegacia, a mulher disse que a menina contou que o suspeito teria feito carícias em seus seios durante uma visita, conforme noticiou o site JP News.

Para a polícia, a mãe acredita que esse abuso aconteceu no mês de janeiro durante uma visita do homem à filha, mesmo ele não tendo mais esse direito. Durante seu depoimento, a mulher ressaltou que a criança que se irritava com a visita do pai e relutava ao estar com ele, chegando a chorar quando era colocada no colo dele.

A criança não foi apresentada por não ter provas concretas para que ela pudesse passar pelo médico legista. O caso foi apresentado e será investigado pela Polícia Civil pela DAM de Três Lagoas.

