Mãe chora após saber que filha de 12 anos furtava casas de condomínio em Três Lagoas

Uma adolescente, de 12 anos, foi apreendida pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (19), após confessar que cometia diversos furtos em residências de um condomínio, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. A mãe da menor infratora desabou e chorou muito ao saber da 'vida criminosa' da filha.

Somente na data de ontem, a adolescente teria invadido cerca de três residências e furtado dinheiro, bolsa, roupas, demais pertences e em um dos imóveis, ela usou o ar condicionado, sendo flagrada pela proprietária da casa.

Segundo informações do site Rádio Caçula, a menor infratora aproveita que os residentes não estavam nas casas para cometer o crime. Quando foi encontrada, a adolescente, inclusive, estava vestindo uma das roupas furtadas de uma das casas da vítima.

Após ser flagrada, a Polícia Militar foi acionada e apreendeu a adolescente, encaminhando ela para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas, tendo o Conselho Tutelar sendo acionado para acompanhar a ocorrência.

A mãe da adolescente esteve na delegacia e segundo o site, ficou bastante emocionada ao descobrir que a filha vivia no mundo do crime. Ela afirmou que saia para trabalhar, assim como o padrasto, deixando a adolescente sozinha e por isso, ela conseguia cometer os furtos - todos moram no mesmo condomínio de casas.

Os moradores do condomínio, contudo, estariam pleiteando realizar um abaixo-assinado para fazer com que a família se mude do local para cessar a onda de furtos cometidos pela menina, de 12 anos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

