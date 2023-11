Mãe dorme junto de bebê e criança acaba morrendo em Rochedo

O que era para ser um final de semana de descanso acabou virando tragédia na madrugada desde sábado (18), em Rochedo, após um bebê de apenas um mês de vida acabar morrendo depois de sua mãe dormir em cima dele.

Segundo informações do portal Dourados News, a criança deu entrada em um posto de saúde da cidade já morta, com a pele fria, hematoma no rosto, roupas marcadas de sangue e rigidez pós-morte.

A polícia que atendeu a criança foi quem acionou a polícia. Aos policias, a mulher contou que ela, o marido, e o filho mais velho não são de Rochedo, e sim de Rio Negro, e estavam na cidade para passar o fim de semana na chácara de um familiar.

Em depoimento, a dona da chácara, prima do casal, contou que os pais da criança passaram a tarde bebendo e foram dormir tarde.

Foi por volta das 4 horas da madrugada que ela acordou com o choro do filho mais velho do casal, e não viu o caçula na cama dos pais da criança.

Foi somente quando ela levantou o corpo da mãe que ela encontrou o bebê, já sem vida, embaixo da mulher, com sangue no nariz.

Eles chegaram a levar a criança até o posto de saúde, mas o bebê já deu entrada na unidade de saúde sem vida. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

