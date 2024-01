Mãe e filho ficam em estado grave após sofrerem queimaduras em tacho em MS

Silvia Marinho da Silva e seu filho, de 11 meses, estão internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Campo Grande, após sofrerem queimaduras de terceiro grau durante um acidente doméstico em um tacho com álcool. Eles moram em Aparecida do Taboado, a 457 quilômetros.

Segundo informações do esposo, a mulher estava com o bebê no colo no momento em que manuseava o equipamento, quando aconteceu o acidente que provocaram queimaduras de terceiro grau em ambos.

Eles foram atendidos no hospital da cidade, mas diante da gravidade, foram transferidos para Campo Grande. "Peço oração pela minha sobrinha Silvinha, está na UTI em Campo Grande, e seu estado de saúde não é bom", descreveu a tia da vítima nas redes sociais.

Também nas redes sociais, foi divulgada uma vaquinha virtual, inclusive publicada pelo portal Taboado News, no qual o marido de Silvia pede ajuda para arcar com as viagens que precisará fazer para Campo Grande para acompanhar o tratamento da esposa e do filho.

"Vou ter um custo alto e estou desempregado, estávamos fazendo diária, agora não terei como trabalhar por conta que vou estar acompanhando ela no tratamento", disse o marido.

A vaquinha foi estipulada em R$ 5 mil e as ajudas podem ser feitas diretamente no link da vaquinha, clicando aqui.

