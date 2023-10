Mãe e filhos escapam de incêndio pela janela de apartamento em Três Lagoas

Durante a madrugada desta sexta-feira (6), mãe e filhos precisaram pular pela janela para escapar de um incêndio que consumia o apartamento onde moravam, na região do bairro Orestinho, em Três Lagoas - 326 quilômetros de Campo Grande.

Por causa do incêndio, as vítimas - mãe e três crianças, sofreram ferimentos leves e com ajuda do Corpo de Bombeiros, foram encaminhadas para o Hospital Auxiliadora.

O incidente aconteceu por volta das 4h35 da manhã, mas quando os militares chegaram no local, segundo o site Rádio Caçula, o fogo já havia sido extinguido, somente fumaça e as brasas do sofá da sala.

Ainda conforme o site, utensílios, roupas, uma televisão, raque, uma mesa, um tanquinho de lavar roupas e a janela também ficaram destruídos. A suspeita é que as chamas tiveram início na sala do apartamento.

Quando começaram as chamas, a mãe com os três filhos pulou pela janela e conseguiram fugir com ajuda de vizinhos.

