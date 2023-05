Mãe que sequestrou próprio filho em Maracaju é presa em Ponta Porã

Durante o final da semana, a mulher, de 23 anos, que sequestrou seu próprio filho, de 1 ano e 6 meses, na cidade de Maracaju, na última quarta-feira (3), foi presa pela Polícia Militar em Ponta Porã - distante a 313 quilômetros de Campo Grande.

A tia, de 27 anos, é quem possui a guarda legal da criança. Ela estava como responsável pelo menino há mais de um mês, tempo exato em que a mãe perdeu a guarda.

Segundo informações do site Ponta Porã News, o caso ganhou repercussão durante antes mesmo do final de semana, pois a jovem havia descumprido um medida de proteção que impossibilitava ela de chegar perto do filho.

Mas no dia 3, ela conseguiu convencer a tia e em determinado momento, fugiu com a criança. A jovem, a criança e o marido da suspeita, foram encontrados em uma residência na cidade fronteiriça.

A tia do menino viajou com o Conselho Tutelar para resgatar a criança, que foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

