Mãe suspeita de espancar filho de 4 anos é presa em Chapadão do Sul

Durante a segunda-feira (12), a Polícia Militar prendeu uma jovem, de 21 anos, em Chapadão do Sul. Ela é suspeita de ter espancado seu próprio filho, de 4 anos, que precisou ser internado em um hospital, mas por conta dos ferimentos foi transferido para Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela PM, uma equipe foi acionada para averiguar a situação de maus-tratos contra uma criança que havia dado entrada no Hospital Municipal.

Ao encontrarem a vítima, os militares visualizaram várias lesões no menino, sendo uma grave na testa, hematomas na região dos olhos e um corte na cabeça.

Diante as informações, os policiais iniciaram diligências e encontararam a residência da mulher, que também estava com outras quatro crianças e ao ser questionada, informou que nenhuma delas frequenta a escola.

Com isso, ela recebeu voz de prisão, principalmente pela suspeita de maus-tratos contra o filho, de 4 anos.

A criança recebeu os atendimentos médicos ainda no hospital de Chapadão do Sul, mas veio para a Santa Casa.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também