Interior

'Magrão' é assassinado a tiros em via pública de Ponta Porã

Vanderson Peixoto estava caminhando quando foi surpreendido pelos atiradores

01 setembro 2025 - 10h13Luiz Vinicius
Vanderson foi morto a tirosVanderson foi morto a tiros   (Redes Sociais)

Vanderson Peixoto Falcão, de 24 anos, conhecido como 'Magrão', foi assassinado a tiros na noite deste domingo (31), no bairro São Bernardo, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima estava caminhando pela rua Pedro Álvares Cabral, já nas proximidades do Residencial Gui Vilela, quando foi surpreendido por pelo menos dois indivíduos.

Ele foi alvo de vários disparos e sem reação, foi atingido e morreu ainda no local, antes do socorro chegar. Os suspeitos fugiram do local e são procurados até o momento.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a realização dos trabalhos por parte da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso deverá ser investigado para apurar a motivação do crime.

