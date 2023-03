Mais de 600 mil cigarros contrabandeados sÃ£o apreendidos em Eldorado

Na manhã desta terça-feira (21), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um caminhão roubado e ainda apreendeu mais de 600 mil maços de cigarros contrabandeados em Eldorado - a 442 quilômetros de Campo Grande.

A carga foi encontrada durante uma fiscalização na base operacional, quando abordaram um caminhão, atrelado a um reboque.

Questionado sobre a carga, o caminhoneiro relatou transportar cigarros contrabandeados de Eldorado para Guaíra, no interior do Paraná.

No reboque, os policiais encontraram grande quantidade de caixas da mercadoria. A equipe também descobriu que a carreta possuía registro de roubo e furto.

O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Naviraí e a carreta com a carga entregue para a Receita Federal em Mundo Novo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também