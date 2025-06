Mais uma jaguatirica é atropelada e morta na BR-262, entre Miranda e Corumbá

Outro animal foi morto atropelado na BR-262, no trecho entre Miranda e Corumbá, na noite desta sexta-feira (20). Mais uma vez, a vítima foi uma jaguatirica, encontrada por um músico que passava pelo local.

A cena foi registrada e compartilhada ao site Diário Corumbaense, onde expõe os riscos aos animais. Conforme divulgado pelo portal, quase 200 animais silvestres são atropelados por mês no corredor rodoviário.

O DJ Thiago Ximenes é quem fez o registro, enquanto retornava de Campo Grande para Corumbá. Ele se deparou com o felino estendido no meio da estrada.

"Eu estava voltando de Campo Grande e, pouco depois de passar pelo Buraco das Piranhas, no sentido Corumbá, vi um animal na pista. Desviei rapidamente e percebi que era um bicho pintado, parecia uma onça. Parei o carro, retornei e fui verificar. Como sempre carrego uma lanterna no carro, desci com cuidado, observando se não havia veículos vindo ou outra onça nas proximidades, e filmei a cena. Não era um filhote, era um animal de porte médio", contou.

O músico, inclusive, acredita que o atropelamento que provocou a morte do animal tenha ocorrido minutos antes dele passar pelo local.

"O sangue ainda estava fresco, então parecia algo recente. Foi uma cena muito triste, ver um animal tão bonito morto daquela forma. Confesso que fiquei com receio de descer do carro, pensei que poderia haver outro felino por perto, talvez a mãe. Mas se ainda estivesse vivo, eu tentaria ajudar", completou.

