Mandiocão! Produtor rural colhe mandioca de 3 metros em fazenda e imagem viraliza

Gigante! Um produtor rural de Goiás se surpreendeu ao colher uma mandioca com mais de 3 metros, em uma fazenda de Itaguaçu, distrito de São Simão, no sudoeste goiano.

Segundo o produtor Lázaro Nunes, de 81 anos, a muda foi plantada por ele mesmo, no quintal da fazenda, como todas as outras, mas essa a surpreendeu pelo tamanho.

Apesar de a mandioca ter sido colhida no mês de abril, a foto só foi divulgada no último sábado (10), e já ganhou espaço na internet.

