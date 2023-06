Mantida em cárcere por 16h e torturada, mulher é salva e marido preso em Três Lagoas

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante por manter sua esposa, que não teve idade revelada, trancada em cativeiro por mais de 16 horas e tortura-lá com agressões em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu no último domingo (11), mas só foi divulgado nesta quarta-feira (14) pela imprensa local. O registro foi feito na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Segundo informações do site Rádio Caçula, a vítima estava sendo mantida em cativeiro desde a meia-noite daquele domingo e foi submetida a agressões e torturas com socos na costela e no estômago, mas também sendo jogada várias vezes no chão pelo marido.

A mulher também sofreu arranhões do homem durante toda a noite, onde ele dizia que ela estava sendo castiga por motivos de ciúmes.

A mulher só conseguiu ser salva após vizinhos escutarem os gritos de socorro. Eles acionaram a Polícia Militar horas depois da sessão de tortura e a equipe de militares conseguiu prender o agressor, encaminhando ele em flagrante para a delegacia.

A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde devido à quantidade de ferimentos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também