Mão de obra prisional vira gesto de humanidade em lar de idosos em Guia Lopes da Laguna

Uma ação articulada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) resultou na reforma de 12 camas de uma instituição de longa permanência para idosos, localizada em Guia Lopes da Laguna. O trabalho foi realizado por pessoas privadas de liberdade, com o objetivo de proporcionar mais conforto e qualidade de vida aos moradores do local.

A iniciativa partiu da promotora de Justiça Laura Alves Lagrota, após visita realizada em setembro. Durante a inspeção, ela constatou que parte das camas se encontrava em mau estado de conservação. Segundo informações da responsável pela instituição, as reformas vinham sendo feitas de forma esporádica, por um colaborador, conforme sua disponibilidade.

Diante da situação, a promotora articulou uma parceria com a penitenciária de Jardim, que disponibilizou a mão de obra carcerária para a recuperação dos móveis. O diretor da unidade prisional atendeu prontamente ao pedido, realizou uma visita técnica ao lar, organizou o transporte das camas e coordenou todo o processo de restauração dentro do presídio.

O resultado foi a melhoria das condições estruturais dos quartos da instituição, garantindo mais conforto e segurança aos idosos acolhidos. A entidade atende homens e mulheres com diferentes graus de dependência, muitos deles sem condições de autossustento e sem convivência familiar.

