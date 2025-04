Maracaju recebe investimento de R$ 47 milhões do Governo do Estado

A cidade de Maracaju recebeu um grande aporte financeiro do Governo do Estado. Foram repassados cerca de R$ 47 milhões em investimentos para iniciar as obras de pavimentação, drenagem e a construção da pista do aeródromo municipal.

Nesta sexta-feira (4) foi autorizado o início da execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Avenida Senador Filinto Muller.

Maracaju receberá mais de R$ 17,04 milhões para a construção de pista, área para taxiway, um pátio para estacionamento das aeronaves e cercamento do aeródromo municipal. Para a intervenção estrutural na avenida, o Governo do Estado destina recursos próprios de R$ 26,1 milhões, com impacto na melhora da mobilidade urbana, com mais segurança e fluidez ao trânsito.

Com a implantação de uma pista de pouso e decolagem de 1.700 metros de extensão, o novo aeroporto terá capacidade para receber aviões de maior porte.

Também vai atender às exigências de operações comerciais e de transporte de carga, preenchendo uma lacuna de infraestrutura que há muito tempo limita a expansão logística da região. O projeto inclui taxiway, pátio de aeronaves e um cercamento operacional que seguirá os padrões da Organização da Aviação Civil Internacional.

"A gente tem que se preocupar com os desenvolvimentos em cada município. Tem que ouvir prefeitos, vereadores, ouvir as lideranças da cidade para que a gente possa realizar aquilo que é mais importante. E o Governo do Estado vai atuar nas obras mais estruturantes, que ajudam a transformar o município. E isso está acontecendo nos 79 municípios do Estado", disse Riedel.

