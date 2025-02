Maranhense é morto a tiros pelo ex-marido da atual namorada em Santa Rita

O maranhense Domingos Simões de Souza Filho, de 21 anos, foi assassinado com vários tiros na madrugada deste sábado (1°), no alojamento que ele morava enquanto trabalhava na cidade de Santa Rita do Pardo. A suspeita é que o crime tenha sido cometido pelo ex-marido da atual namorada da vítima.

O caso aconteceu por volta das 3h da madrugada, quando a vítima retornou da casa da namorada para o alojamento. Uma das investigações é que o crime tenha sido cometido por motivos passionais.

Segundo o site Cenário MS, o ex-marido da namorada do jovem não aceitava o término do relacionamento. As informações apontam que ele é quem teria ido até o alojamento, onde estava Domingos, e efetuado os tiros na porta e na vítima, que morreu ao local.

Conforme testemunhas, o suspeito e mais um comparsa teriam chegado logo após Domingos aparecer e entrar correndo no alojamento, fechado a porta e deitado na cama de cima do beliche. No entanto, os atiradores invadiram o espaço e efetuaram tiros à queima-roupa.

Ainda de acordo com o site local, a suspeita é que a arma utilizada no crime seja uma 357. Testemunhas ainda alegaram que viram dois homens fugindo em um carro preto, mas não souberam identificar o modelo.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Santa Rita do Pardo.

