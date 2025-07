Maranhense morre em acidente entre moto e ônibus na BR-262, em Ribas do Rio Pardo

O maranhense Erbth Silva, de 19 anos, morreu no final da tarde desta terça-feira (1°), em razão de um acidente de trânsito, onde ele se envolveu em uma colisão com um ônibus enquanto pilotava uma motocicleta, na BR-262, em Ribas do Rio Pardo.

O grave acidente foi em frente ao viveiro de mudas próximo à fábrica de celulose da Suzano.

Segundo o portal Ribas Ordinário, o ônibus que se envolveu no acidente pertence a uma empresa que presta serviços de transporte de passageiros para uma companhia instalada no município.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada e está sendo apurada pelas autoridades. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, o jovem não apresentava mais sinais vitais.

Erbth era natural da cidade de Açailândia, no Maranhão, e trabalhava como mecânico na empresa JSL e estava no primeiro dia de trabalho.

Conforme demais sites, foi informado que a mãe trabalhava na portaria da fábrica de celulose, próximo de onde aconteceu o acidente.

