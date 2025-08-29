Menu
Marido é preso por agredir companheira e colocar fogo na casa em Três Lagoas

As investigações do caso começaram logo após o registro da ocorrência, realizado pela vítima

29 agosto 2025 - 10h54Luiz Vinicius
Incêndio foi de médio a grande proporçãoIncêndio foi de médio a grande proporção   (Rádio Caçula)

Homem, de 41 anos, foi preso durante uma ação da Operação Shamar, nesta quinta-feira (28), em Três Lagoas, após ele ter agredido a companheira, também de 41 anos, e ateado fogo na casa onde moravam.

O caso foi divulgado pela Polícia Civil, que relatou que as investigações do caso começaram logo após o registro da ocorrência, realizado pela vítima.

Na delegacia, a mulher que havia sido agredida e teve a casa totalmente destruída pelo fogo. 

Com base nas informações, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender o agressor.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas para as providências cabíveis.

