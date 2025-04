Marido incendeia casa e tenta matar esposa asfixiada em Sidrolândia

Pedro Batista dos Santos, de 43 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta sexta-feira (25), após incendiar a casa, agredir e tentar matar a companheira, de 41 anos, asfixiada com a fumaça, no bairro São Bento, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, durante a noite de sexta, a mulher havia saído e ao retornar para a casa, foi confrontada pelo marido que questionou o paradeiro dela. Diante da situação, ambos passaram a discutir.

Em determinado momento, Pedro se irritou e ordenou que a mulher retirasse todos os pertences da casa. Quando a vítima passou a organizar as coisas para sair do imóvel, foi surpreendida pelo suspeito, que a agarrou pelo pescoço, dando um soco no rosto dela na sequência.

Após isso, o homem ateou fogo em uma mala dentro do quarto e gritava que tiraria a própria vida, mas também a mataria asfixiada com a fumaça do incêndio. Vizinhos conseguiram retirar a mulher em meio a fumaça que tomava toda a residência.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local e encontraram Pedro caído no cômodo, possivelmente por inalar bastante fumaça. Após o resgate, ele foi conduzido até a delegacia com algumas escoriações.

Já a mulher, foi levada para a unidade de saúde da cidade e posteriormente fosse até a delegacia, mas antes, ela informou aos policiais que solicitaria medidas protetivas contra o marido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e incêndio qualificado, ambos no contexto de violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também