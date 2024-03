Marido morde e agride esposa por usar roupas curtas e maquiagem em Três Lagoas

Pintor, de 36 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (22) por violência doméstica, após agredir e morder a própria esposa, de 29 anos, em Três Lagoas. O motivo? Ciúmes em um supermercado e porque ele não aceitava que a mulher usava roupas curtas e maquiagem.

O homem teve uma crise de ciúmes enquanto estava no estabelecimento comercial com a esposa, quando começou a insinuar que os clientes estariam olhando para a sua esposa.

Segundo o site Rádio Caçula, a vítima disse para a polícia que seu companheiro não aceita que ela coloque roupas curtas e use maquiagem. Na volta para a residência, ele teve nova crise de ciúmes e ainda no carro, desferiu um tapa no rosto da companheira e mordeu seus lábios, causando uma lesão.

Desesperada com a ação do marido, ela desceu do carro acompanhada dos filhos pequenos e pediu ajuda dos moradores, que rapidamente acionaram a Polícia Militar e logo que chegaram ao local, fizeram a prisão em flagrante.

Ele foi conduzido até a delegacia. O casal está junto há 3 anos, mas depois desse ato violento, a mulher disse que pediu a separação.

