Interior

Marido morre após infarto e esposa não suporta perda e falece ao ter AVC em Cassilândia

Caso deixou a cidade em choque, pois casal era bastante conhecido

28 outubro 2025 - 11h11Luiz Vinicius
Casal morreu praticamente juntoCasal morreu praticamente junto   (Cassilândia Notícia)

Um caso que pode ser representado pela frase matrimonial "até que a morte nos separe" aconteceu em Cassilândia, durante a madrugada desta terça-feira, dia 28 de outubro. Velci Santin, de 82 anos, morreu após sofrer um infarto e a esposa, Salete Santin, de 77 anos, faleceu na sequência por não suportar a perda do companheiro.

Detalhes apontam que o idoso começou a passar mal e a companheiro ligou para o filho, com intuito de ajudá-la a cuidar da saúde de Velci. Porém, quando o filho chegou na residência, o pai já estava sem os sinais vitais.

Conforme divulgado pelo portal Cassilândia Notícias, Salete não suportou a perda do marido e logo na sequência, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e também foi a óbito na residência.

Velci era mecânico, mas atuou por muito anos como servidor da Prefeitura Municipal de Cassilândia. Já Salete trabalhou como secretária de Educação e presidente da Rotary Clube da cidade, atuando firmemente na educação do município.

Muito querido na cidade, o casal participava ativamente das causas sociais e deixa quatro filhos, 14 netos e 3 bisnetos.

