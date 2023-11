Marido não aceita tomar café da manhã e toma facada da esposa em Sidrolândia

Durante o domingo (5), uma briga de casal terminou com um rapaz, de 29 anos, esfaqueado no pé e uma jovem, de 21 anos, com algumas lesões pelo corpo em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. O motivo? O marido não aceitou tomar café da manhã junto da esposa e por isso ela o atacou.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem contou para a Polícia Militar que chamou seu companheiro para tomar o café da manhã, mas ele teria recusado. Após isso, ela pegou uma faca e golpeou o pé do marido, que revidou com algumas agressões.

Eles contaram que o relacionamento está conturbado e já haviam se separado uma vez, porém reataram o romance.

A jovem ainda contou que seu companheiro não a deixou sair para almoçar na casa de uma amiga. Por causa da briga, ela ficou com pequenas lesões na parte interna da boca, orelha esquerda, tórax e costas doloridas.

Ambos foram encaminhados para a delegacia, mas nenhum quis representar criminalmente contra o outro, sendo assim, liberados pela delegada.

O caso foi registrado como vias de fato na delegacia de Sidrolândia.

