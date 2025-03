Marido nega, mas Ã© preso apÃ³s esfaquear esposa por trÃªs vezes em Miranda

Homem, de 29 anos, foi preso em flagrante na manhã de terça-feira (18), após ser acusado de esfaquear a própria companheira, de 39 anos, em Miranda. A mulher foi internada no hospital com três cortes na perna.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve na unidade hospitalar e conversou com a vítima, que relatou que o responsável pelas lesões era o marido.

A mulher não explicou as razões que levaram o companheiro a efetuar os golpes de faca, no entanto, disse que ele permanecia em casa. Assim, a Polícia Militar se deslocou até o local para falar com o suspeito.

Ao ser questionado, ele negou qualquer ato contra a mulher e disse que ela havia se machucado sozinha. Mesmo assim, ele foi preso em flagrante e levado até a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal por razões da condição do sexo feminino.

