Marido se nega a fazer mamadeira para filha e tenta esganar esposa em Dourados

Mulher, de 28 anos, escapou de ser enforcada pelo próprio marido, de 29 anos, na noite desta quinta-feira (3), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Porém, ela foi agredida com vários tapas desferidos pelo suspeito após ele se negar a fazer mamadeira para a filha.

Segundo dito pela vítima para a polícia, as agressões no relacionamento são recorrentes ao longo dos oito anos que estão juntos. Mas dessa vez, ela decidiu solicitar medidas protetivas contra o marido.

Conforme o site Ligado na Notícia, além das agressões sofridas e a tentativa de enforcamento, ela sofreu vários xingamentos.

A confusão só teve fim após a mãe da vítima chegar pelo local. O suspeito fugiu e ainda não foi localizada.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a ocorrência para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

