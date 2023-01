Mau tempo e ventania derrubam árvores na BR-262, em MS

Durante a quarta-feira (11), na região de Corumbá, o temporal e a ventania provocaram quedas de árvores e principalmente na BR-262, prejudicando o trânsito.

Segundo o site O Pantaneiro, os estragos foram causados pelas rajadas de ventos que atingiram até 100 km/h, onde diversos carros, motos e até caminhões ficaram parados no acostamento.

Apesar de várias árvores virem ao chão, nenhuma teria caído sobre veículos.

Um dos trechos interditados da rodovia foi no KM 725, próximo de Albuquerque. No entanto, o site informou que ainda não há informações se as árvores caídas foram retiradas para liberar o trânsito.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também