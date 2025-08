Maus-tratos: PRF salva 33 cavalos com graves lesões em caminhão em Ivinhema

Pelo menos 33 cavalos foram salvos por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-376, em Ivinhema. Os animais estavam sendo transportado de maneira irregular e tinham claros sinais de maus-tratos.

O caso aconteceu no último sábado (2), mas foi divulgado apenas na noite desta segunda-feira (4) pela instituição.

Segundo relatado, os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão conduzido por um homem, no KM 145 da BR-376, e logo ficou constatado que o caminhoneiro estava transportando vários equinos no compartimento de carga do caminhão.

Ao ser solicitado a documentação fiscal e sanitária, o homem não apresentou e disse que estava levando os 33 cavalos para um assentamento rural na cidade de Tacuru.

O homem não apresentou nenhum documento necessário para o transporte de animais. Após contato com a equipe da IAGRO de Nova Andradina (MS), a equipe realizou inspeção dos animais, constando o excesso da capacidade de carga dos animais embarcados e lesões cutâneas graves dos equinos.

O condutor poderá responder pelos crimes de Transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais e Transporte irregular de animais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também