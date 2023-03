MecÃ¢nico morre a tiros durante abordagem policial em MS

Durante a manhã desta quinta-feira (9), um homem, identificado até o momento como Natalício, morreu com pelo menos dois tiros durante uma possível abordagem policial no distrito de Prudêncio Thomaz, próximo a Rio Brilhante.

Segundo informações do site Rio Brilhante em Foco, a ocorrência aconteceu após um policial militar de plantão teria efetuado os disparos.

Ainda não há informações a respeito da dinâmica dos fatos.

Ainda conforme o site, os tiros levaram o homem a morte na residência dele. A vítima era conhecida por ser mecânico e eletricista.

Nas redes sociais, algumas pessoas criticaram a ação policial, indagando que o homem era pai de família, deixando quatro filhos.

