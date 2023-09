Mecânico morre ao ser atingido por caminhonete que caiu de elevador em Nova Andradina

O proprietário de uma oficina mecânica, identificado como Djalma Nogueira Gonçalves, de 58 anos, morreu no final da tarde desta quinta-feira (14), após ser atingido por uma caminhonete que caiu de um elevador dentro do estabelecimento, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

'Djalma do Mega Rancho', como a vítima era conhecida, chegou a ser socorrido pelos colegas de trabalho e também pelo Corpo de Bombeiros.

Mas enquanto era atendido dentro da viatura a caminho do Hospital Regional, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo o site Jornal da Nova, com a queda da caminhonete, Djalma acabou quebrando o pescoço. O acidente deixou funcionários completamente abalados com a situação.

Antes de abrir a oficina mecânica, o homem tinha um supermercado no distrito, mas decidiu mudar de ramo, abrindo o novo estabelecimento.

Deixe seu Comentário

Leia Também