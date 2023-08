Médico encontrado morto foi espancado e enforcado com fios de energia em Dourados

As primeiras investigações em relação à morte do médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, encontrado com as mãos e pés amarrados em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, apontam que ele foi espancado e enforcado com fios de energia. O corpo estava em avançado estado de decomposição.

A vítima foi encontrada em uma residência na rua Clemente Rojas, na Vila Hilda. A Polícia Militar e o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil estiveram empenhados inicialmente na ocorrência. A Polícia Científica também esteve no local e encontrou sinais de muito sangue.

A Polícia Civil já havia levantado a suspeita de um homicídio e agora trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido cometido de maneira passional.

Segundo o site Ligado na Notícia, Gabriel morava no centro de Dourados e era natural de Rio Grande do Sul. Ele havia sido visto pela última vez na quarta-feira (26) e não na sexta-feira (29), como foi inicialmente reportado.

O veículo Hyundai HB20, de propriedade do médico, estava estacionado há uma semana, o que reforça a tese de que ele havia desaparecido ainda na quarta-feira. Ainda conforme o site local, Rossi cumpriu a escala de plantão em um hospital particular na quarta-feira e estava escalado para trabalhar no Hospital da Vida e no UPA (Unidade de Pronto Atendimento), porém, não compareceu.

A família ainda manteve contato com o número de WhatsApp de Gabriel, mas suspeitaram que outra pessoa estaria respondendo. Dessa forma, eles registraram boletim de ocorrência e as redes sociais do médico foram deletadas.

A Polícia Civil ainda segue investigando o caso.

