Medo do chifre? Homem atira contra rapaz que perguntou se esposa estava solteira em MS

Durante a noite desta terça-feira (5), um homem, de 32 anos, quase foi assassinado a tiros próximo a um bar no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. O atentado aconteceu movido pelos ciúmes do suspeito, de 33 anos, que soube que a vítima perguntou para a esposa do acusado se ela estava solteira.

O indivíduo soube da pergunta após a própria esposa comentar o caso, o que gerou uma grande crise de ciúmes. O questionamento aconteceu há alguns dias em um evento familiar.

Segundo informações do site JP News, o homem foi até o bar e conversava com amigos, quando o suspeito chegou na companhia de mais dois indivíduos. Logo após ser abordado, a vítima foi agredida por alguns momentos e o suspeito sacou um revólver, apontando diretamente para a cabeça da vítima.

Para a Polícia Militar, a vítima disse que o suspeito chegou a disparar, mas errou. Nesse momento, ele aproveitou para tentar correr, mas o suspeito atirou novamente e o tiro pegou de raspão na vítima.

O suspeito e os comparsas fugiram em um Volkswagen Gol e até o momento não foram localizados. A polícia esteve na casa da mulher, que contou que o marido não estava em casa e não tinha retornado. Os militares souberam que o indivíduo tem passagens por porte ilegal de arma, roubo e homicídio.

A vítima foi conduzida para atendimento em uma unidade de saúde.

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

