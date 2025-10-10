Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Menino de 6 anos morre afogado em piscina em Deodápolis

O caso é tratado como um acidente, pois os pais da vítima estavam na casa no momento

10 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Geziel morreu afogadoGeziel morreu afogado   (Impacto News)

O pequeno Geziel Alcantara Alencar, de apenas 6 anos, morreu afogado durante a noite desta quinta-feira (9), após cair na piscina da residência em que morava, em Deodápolis - a 264 quilômetros de Campo Grande.

O caso é tratado como um acidente, pois os pais da vítima estavam na casa no momento em que o fato trágico aconteceu.

Segundo o site Impacto News, o pai estava descansando após chegar do trabalho e mãe estava acompanhando o filho, quando por um momento de descuido, Geziel caiu na piscina.

Percebendo a ausência da criança, os pais viram o menino na piscina e conseguiram retirá-lo, encaminhando rapidamente para o Hospital Municipal Cristo Rei.

A vítima precisou passar por um processo de reanimação, no entanto, mesmo com os esforços da equipe médica, a criança não resistiu.

O caso abalou toda a cidade de Deodápolis, que manifestaram as condolências para a família.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ação contou com 250 crianças
Interior
Policiais do DOF alegram crianças com helicóptero e doam brinquedos em Dourados
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado
Homem foi morto com golpes de faca
Interior
JD1TV: Homem é morto a golpes de faca após 'desentendimento' em Dourados
O Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel foi criado em 2019
Comportamento
Projeto Fazer o Bem promove ação especial de dia das crianças no Noroeste
Momento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítima
Interior
Gestante pula de carro em movimento e denuncia estupro do ex-companheiro em MS
Bovino foi 'pescado'
Interior
JD1TV: 'Buscou peixe, pescou a picanha': sul-mato-grossense encontra nelore em rio de MS
Vítima foi transferida para Dourados
Interior
Motoentregador sofre atentado a tiros durante entrega em Itaporã
Viatura do GAECO na prefeitura de Bonito -
Polícia
Grupo que fraudava licitações desde 2021 é alvo do Gaeco em Bonito
Bombeiro pertencia ao 3° GBM -
Justiça
Bombeiro de MS vira réu por trabalhar como motorista de app durante licença médica
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Alvo do MPMS por desmatamento, fazenda em Aquidauana firma acordo ambiental

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
O homicídio aconteceu dentro de um prostibulo
Polícia
Ex-morador do Nova Lima morre ao ser baleado em prostíbulo de Mato Grosso