Menino de 6 anos morre afogado em piscina em Deodápolis

O pequeno Geziel Alcantara Alencar, de apenas 6 anos, morreu afogado durante a noite desta quinta-feira (9), após cair na piscina da residência em que morava, em Deodápolis - a 264 quilômetros de Campo Grande.

O caso é tratado como um acidente, pois os pais da vítima estavam na casa no momento em que o fato trágico aconteceu.

Segundo o site Impacto News, o pai estava descansando após chegar do trabalho e mãe estava acompanhando o filho, quando por um momento de descuido, Geziel caiu na piscina.

Percebendo a ausência da criança, os pais viram o menino na piscina e conseguiram retirá-lo, encaminhando rapidamente para o Hospital Municipal Cristo Rei.

A vítima precisou passar por um processo de reanimação, no entanto, mesmo com os esforços da equipe médica, a criança não resistiu.

O caso abalou toda a cidade de Deodápolis, que manifestaram as condolências para a família.

