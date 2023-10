Menino de 8 anos é picado por escorpião em Ribas do Rio Pardo

Um menino, de 8 anos, foi picado por um escorpião neste sábado (30), em Ribas do Rio Pardo, interior de Mato Grosso do Sul. A criança recebeu os primeiros socorros no hospital municipal Dr. José Maria Marques e depois, apesar de passar bem, foi transferido para um hospital participar em Campo Grande.

O diretor do hospital de Ribas do Rio Pardo, Eduardo Delamura, disse que o menino se queixava de muitas dores, mas não apresentava nenhum outro sintoma mais grave. Entretanto, por recomendação da secretaria municipal de Saúde e por pedido dos pais da criança, ele foi transferido para Campo Grande.

Vale ressaltar que esse é o segundo caso registrado envolvendo picada de escorpião em Ribas do Rio Pardo em 6 dias. Na madrugada de segunda-feira (25), uma menina de três anos foi atacada pelo animal. A criança recebeu soro antiescorpiônico na cidade e, em seguida, foi transferida para Santa Casa da capital devido à gravidade em seu estado de saúde.

Há pouco mais de um mês, no dia 15 de agosto, Pyetro Gabriel Arguelho, de 5 anos, também ser picado por um escorpião em Ribas do Rio Pardo. Ele morreu no dia 22 de agosto. O animal estava dentro do calçado do menino e o picou enquanto ele se arrumava para ir para a escola.

