Menino de 9 anos morre eletrocutado em acidente em assentamento de Itaquiraí

O menino, de 9 anos, identificado como Lucas Augusto da Silva Santos, morreu na tarde desta quinta-feira (17), após ser vítima de um choque elétrico no Assentamento Tamakavi, em Itaquiraí.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu após um caminhão basculante colidir com um poste de energia elétrica. A colisão causou a morta criança.

Além da vítima, estavam no veículo, a motorista, de 53 anos, um menino, de 11 anos, e uma adolescente, de 14 anos, onde os três acabaram ficando feridos com a ocorrido.

Uma testemunha afirmou para a polícia que após o acidente com o poste, os cabos de rede caíram sobre o caminhão, fazendo com que ficasse energizado, onde houve um incêndio embaixo do veículo.

Os ocupantes do veículo tentaram sair, mas ao tocarem o solo, receberam a descarga elétrica e continuaram caminhando para se afastar do veículo. No entanto, Lucas Augusto não resistiu e faleceu no local.

As demais vítimas foram socorridas por uma ambulância e encaminhadas para atendimento médico no Hospital São Francisco. Porém, uma das vítimas, precisou ser transferida para Campo Grande em sistema vaga zero.

A Polícia Civil, Polícia Científica e a Energisa estiveram atuando no local dos fatos. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa.

