Menino morre em Campo Grande após sofrer afogamento em em Costa Rica

A morte do pequeno Antônio Rodrigues Duarte Neto, de apenas 1 ano e 6 meses, gerou comoção no município de Costa Rica. A criança morreu sábado (11), em Campo Grande, após dias internada depois de sofrer um afogamento.

Segundo informações do Jornal MS Todo Dia, o caso ocorreu na última quinta-feira (9), quando o bebê teria sofrido afogamento na piscina da residência da família, em Costa Rica. Após o ocorrido, ele foi socorrido e encaminhado em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Apesar dos esforços da equipe médica, a criança não resistiu e morreu neste sábado na Capital. O corpo do menino está no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande e será trasladado para Costa Rica ao longo do dia.

A previsão é de que a chegada ocorra por volta das 18h, quando terá início o velório no Velório Municipal da cidade. O sepultamento está marcado para este domingo (12), às 9h, no Cemitério Municipal Divino Pai Eterno, em Costa Rica.

Reprodução

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