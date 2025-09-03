Menos de uma semana na cidade, jovem é morto a tiros em Chapadão do Sul

Jovem, de 19 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (2), na Avenida 33, em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande. Ele estava morando há menos de uma semana na cidade.

Os disparos atingiram a cabeça e a testa da vítima, onde foram localizadas cerca de 4 cápsulas de pistola calibre .380, próximas ao corpo do rapaz.

Informações do site O Correio News apontam que a vítima havia saído da residência para buscar um remédio e ao retornar, foi perseguido por um homem que estava em um terreno baldio.

O jovem ainda tentou correr, mas foi atingido pelos disparos e caiu no meio da via pública. O suspeito teria contado com auxílio de veículo para fugir do local. Uma das suspeitas é que o crime de homicídio possa estar ligado à guerra entra facções.

Ainda conforme o site local, amigos da vítima relataram que a vítima estava a menos de uma semana na cidade e se mudou a serviço.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

* Matéria alterada às 9h03 para correção da idade da vítima, conforme novas informações da Polícia Militar

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também